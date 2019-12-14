Беглов рассказал, когда молодые семьи получат квартиры в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 14 декабря. Молодые семьи Петербурга получат ключи от отремонтированного дома №128 на набережной Обводного канала уже в марте следующего года. Об этом в субботу заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дом, который входит в программу «Молодежи — доступное жилье», был построен в 1875 году под баню, а затем его переделали в жилое строение. В 2009 году здание было признано аварийным, после чего его расселили для реконструкции. Сейчас работы уже близятся к завершению. Строители не только привели в порядок здание, сделали чистовую отделку в квартирах и поставили новую сантехнику, но и облагородили двор. Теперь возле дома будет располагаться детская площадка. Всего в эксплуатацию будет введено 109 квартир.

Беглов, который лично проинспектировал ведущиеся работы, отметил, что петербургская молодежь заслуживает жизни в центральных районах города, пишет портал «Невские новости».

Ранее сообщалось, что 1,7 тыс. молодых ученых из Петербурга получат 87 млн рублей на научные изыскания. По словам Беглова, Петербургу нужна молодая энергия, интеллект и прорывные идеи.