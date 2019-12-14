Беглов поручил искать «изюминку» при реконструкции детских садов в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочий выезд в Адмиралтейский район в субботу и проконтролировал ход ремонта в детском саду № 109 на 11-й Красноармейской улице.

Главе города сообщили, что из-за особенностей старого здания в детском саду нельзя оборудовать бассейн. Беглов отметил, что каждый детсад должен быть уникальным и иметь свою «изюминку».

«Это хорошо, но «изюминка» должна быть, думайте, какая. Я понимаю, что, когда реконструируют садик или школу в доме, где невозможно построить бассейн... Это касается только новых учреждений. Тем не менее, учреждение должно отличаться от других, чтобы дети гордились, что это у них есть», — добавил Беглов.

Заведующая детским садом Елена Соколова рассказала, что он расположен в историческом здании, поэтому системы канализации, водоснабжения, кровля и фасад сильно износились. Капитальный ремонт был необходим, сообщают «Невские новости».

«Капитальный ремонт был необходим из-за износа фасада, текущей крыши, плохого состояния окон, систем канализации и водоснабжения», ― отметила Соколова.

В прошлом году появился инвестор, совместно с ним был разработан проект. 1 июля текущего года в здании начались работы. В здании приведут в порядок групповые помещения, музыкально-спортивный зал, создадут театральную студию. Кроме того, будут перепланированы медкабинет, постирочная и пищеблок, их оснастят технологическим оборудованием. В учреждении оборудуют семь прогулочных площадок с навесами и спортивно-игровым инвентарем и высадят сирень и канадские клены.

Окончание работ запланировано на июнь 2020 года. Благодаря капитальному ремонту детский сад смогут посещать 150 детей.