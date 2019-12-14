Спецтехника выехала на улицы Петербурга для борьбы с утренним снегом

Санкт-Петербург, 14 декабря. Дорожные службы Санкт-Петербурга 14 декабря оперативно вывели технику на дороги и улицы города для уборки от снега.

Снегоуборочные машины вышли на уборку улиц и автомобильных трасс, которые в субботу запорошило снегом. Об этом пишут «Невские новости». Жители и гости Северной столицы почувствовали настоящую атмосферу приближающегося праздника, при этом им не пришлось пробираться через сугробы, а автомобильное движение не было нарушено из-за снегопада — городские дорожные службы отреагировали оперативно на погодные изменения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что город не может позволить себе ожидать окончания снегопада, чтобы убрать улицы и дороги. Именно поэтому, по его словам, коммунальные службы работают и во время выпадения осадков.

Ранее сообщалось, что снегопад, охвативший Петербург в ночь на пятницу, ненадолго превратил Северную столицу в зимнюю сказку.