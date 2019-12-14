Беглов и глава ВТБ обсудили строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом

Санкт-Петербург, 14 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным говорил о строительстве развязки ЗСД с Витебским проспектом с подключением к Широтной магистрали.

13 декабря, петербургский губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным, чтобы обсудить постройку развязки ЗСД с Витебским проспектом.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме была достигнута договоренность о проектировании будущего примыкания ЗСД к Витебскому проспекту. Банк ВТБ, являясь стратегическим партнером города Санкт-Петербург, возьмет на себя финансирование данного проекта.

Проект предполагает перспективное подключение к Широтной магистрали, благодаря чему развязка позволит использовать все потенциальные возможности ЗСД. Путепровод, который является частью перспективной Широтной магистрали, будет построен за 4 года, на постройку всей новой скоростной трассы потребуется 5 лет.