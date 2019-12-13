Крупный пожар привел к обрушению ангара в Петербурге

Санкт-петербург, 13 декабря. Крупный пожар уничтожил металлический ангар на улице Салова, во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил около 17.07. В результате пожара строение обрушилось на площади 2,2 тысячи квадратных метров.

В ангаре хранились автомобильные запчасти и легковоспламеняющиеся жидкости. Несмотря на это, и то, что в районе здания достаточно плотная застройка, пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние строения.

На данный момент сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, продолжается тление в завалах площадью 100 квадратных метров. Всего к тушению было привлечено 44 единицы техники и 172 человека личного состава, сообщают «Невские новости».

По словам начальника регионального главка МЧС Алексея Аникина, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В ведомстве также добавили, что загрязнений воздуха в районе пожара не обнаружено, экологической угрозы от инцидента также отсутствует.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крупном пожаре на складе с тканями на Варшавском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. Во время тушения в здании произошло несколько обрушений, в результате чего пострадал один пожарный.