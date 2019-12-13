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Беглов подписал закон о расширении полномочий детского омбудсмена в Петербурге

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Беглов подписал закон о расширении полномочий детского омбудсмена в Петербурге

Москва, 13 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о расширении полномочий детского омбудсмена в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного. 

Беглов одобрил внесение изменений в закон об уполномоченном по правам ребенка в Петербурге». В пятницу документ был опубликован на официальном сайте Смольного.

В частности, детский омбудсмен теперь имеет право «проводить проверки органов власти, органов местного самоуправления, беспрепятственно посещать организации, оказывающие социальные услуги детям и семьям с детьми». Он также получил возможность проверять другие соцучреждения и обращаться при обнаружении нарушений к правоохранителям. 

Отметим, днем ранее Беглов заявил, что более 1 700 молодых ученых получат финансовую поддержку от руководства города на общую сумму 87 млн рублей.

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