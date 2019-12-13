Смольный и «Промсвязьбанк» заключили соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 13 декабря. Правительство Северной столицы и «Промсвязьбанк» заключили соглашение о сотрудничестве. Договор направлен на достижение стратегических целей по развитию города, своевременную реализацию нацпроектов и улучшение качества жизни петербуржцев.

Как сообщают «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение в пятницу, 13 декабря.

Согласно документу, «Промсвязьбанк» будет участвовать в инвестиционных проектах и программах развития предпринимательства.

Стороны уверены, что соглашение поспособствует решению стратегических задач по социально-экономическому развитию города, выполнения национальных и городских проектов.

Беглов отметил, что уже в ближайшее время Санкт-Петербургу потребуется около 309 млрд рублей, чтобы реализовать проект по обеспечению жильем. Еще 320 млрд рублей необходимо для развития инженерной и дорожной инфраструктуры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодые ученые из Северной столицы получат финансовую поддержку от руководства города в размере 87 млн рублей. Как отметил Беглов, выступая на Ассамблее молодых ученых в Горном университете, премии получат более 1700 человек. По словам градоначальника, городу необходимы энергия и интеллект молодых исследователей.