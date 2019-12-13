Более 100 дорожных объектов отремонтировали в Петербурге в 2019 году

Санкт-Петербург, 13 декабря. Власти Петербурга полностью выполнили программу ремонта дорог в 2019 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили чиновники комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В 2019 году дорожники отремонтировали 105 дорожных объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Наиболее масштабные ремонтные работы осуществлялись на проспект Просвещения, проспект Луначарского и Гражданском проспекте. Работы по восстановлению дорожного полотна обошлись городской казне более чем в пять миллиардов рублей.

Из 75 объектов, ремонт которых запланирован на 2020-й год, 15 уже готовы. Учитывая, что в следующем году в Петербурге состоится ряд крупных международных мероприятий, дорожникам придется делать перерывы. Именно поэтому в исторической части Петербурга работы начались уже в нынешнем году. При этом Смольный увеличил финансирование программы ремонта дорог на 2020 года. Общая сумма финансирования ремонтных работ в 2020 году составит семь миллиардов рублей. На эти деньги будет отремонтировано почти 150 километров городских магистралей.