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Снегоуборочная техника встретила ночную метель в Петербурге во всеоружии

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Снегоуборочная техника встретила ночную метель в Петербурге во всеоружии

Санкт-Петербург, 13 декабря. Снегопад, охвативший Петербург в ночь на пятницу, ненадолго превратил Северную столицы в зимнюю сказку. Несмотря на то, что погода быстро внесла свои коррективы, коммунальные службы города не стали надеяться на потепление и вышли на улицы города в «боевой» готовности. 

Поздно вечером 12 декабря в Северной столице снова выпал снег, быстро засыпав улицы. Однако уже в полночь от сугробов не осталось и следа: теплая погода внесла свои коррективы в планы зимы.

Снегоуборочная техника встретила ночную метель в Петербурге во всеоружии

Коммунальщики Петербурга не бездействовали, положившись на теплую зиму, передают «Невские новости». На большинстве улиц города с самого начала снегопада работала снегоуборочная техника.

Снегоуборочная техника встретила ночную метель в Петербурге во всеоружии

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Источник: Невские новости
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