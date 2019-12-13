Снегоуборочная техника встретила ночную метель в Петербурге во всеоружии

Санкт-Петербург, 13 декабря. Снегопад, охвативший Петербург в ночь на пятницу, ненадолго превратил Северную столицы в зимнюю сказку. Несмотря на то, что погода быстро внесла свои коррективы, коммунальные службы города не стали надеяться на потепление и вышли на улицы города в «боевой» готовности.

Поздно вечером 12 декабря в Северной столице снова выпал снег, быстро засыпав улицы. Однако уже в полночь от сугробов не осталось и следа: теплая погода внесла свои коррективы в планы зимы.

Коммунальщики Петербурга не бездействовали, положившись на теплую зиму, передают «Невские новости». На большинстве улиц города с самого начала снегопада работала снегоуборочная техника.