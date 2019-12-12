Молодые ученые из Петербурга получат 87 миллионов рублей, заявил Беглов

Санкт-Петербург, 12 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что более 1 700 молодых ученых получат финансовую поддержку от руководства города на общую сумму 87 миллионов рублей, сообщают «Невские новости».

О запланированных выплатах руководитель Петербурга заявил во время своего выступления на Ассамблее молодых ученых в Горном университете.

«Ваша энергия, интеллект, прорывные идеи очень нужны городу и стране. Мы надеемся на вас», – сказал Александр Беглов при этом отметив, что конкурсы являются хорошим стартом для молодых ученых, так как они позволяют далее получать крупные гранты и премии Президента России.

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин увеличил число стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения. С 2020 года будет выплачиваться по 400 подобных стипендий в год. Ранее их количество составляло 360.

Также с 2020 года увеличится число премий для специалистов и молодых работников организаций, которые занимаются исполнением государственного заказа. К молодым сотрудникам относятся люди до 35 лет.