Беглов отметил работу депо «Металлострой», где ремонтируют «Сапсаны»

Санкт-Петербург, 12 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время визита в Колпинский район посетил депо «Металлострой», где ремонтируются и обслуживаются скоростные поезда «Сапсан».

Обслуживанием занимается немецкая компания Siemens. Ее сотрудники проводят диагностику поездов, применяя при этом самое современное оборудование. Составы проверяют с помощью ультразвука и магнитных порошков по уникальной технологии Siemens.

Замглавы Siemens в Петербурге Игорь Ульрих подчеркнул, что в 2016 году в депо открылся цех колесных пар. Каждые 2,5 года специалисты заменяют тележки и ходовую часть. Специальные домкраты позволяют поднять сразу весь поезд с десятью вагонами, что сильно сокращает время работы.

«Депо инновационное и все машины и аппараты, которыми мы пользуемся заточены на то, чтобы как можно минимально проводить время на ревизию, для того чтобы поезд дальше ездил и обслуживал пассажиров», — приводит слова Ульриха портал «Невские новости».

Беглов в свою очередь похвалил работу депо и поддержал политику Siemens, направленную на применении инновационных технологий в производстве. Напомним, что на данный момент в России насчитывается 16 «Сапсанов». В этом году был подписан договор на поставку дополнительных составов.

Скоростные поезда способны преодолевать расстояние между Петербургом и Москвой за 3 часа 40 минут или 4 часа 10 минут в зависимости от количества остановок. Обычному же поезду для этого требуется в среднем 8-9 часов.