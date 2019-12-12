Атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания в Финский залив

Санкт-Петербург, 12 декабря. Российский атомный ледокол «Арктика», возведенный на Балтийском заводе, приступил к первой фазе ходовых испытаний. Об этом сообщает в четверг пресс-служба АО «Балтийский завод».

По имеющимся данным, ключевая задача первого этапа испытаний — проверка хода ледокола от резервных дизельных генераторов. Во время испытаний инженеры проверят работу системы электрического движения и способность передачи движения на линию валопровода.

Кроме того, специалисты проверят механическую часть энергетической установки, балластной и общесудовых систем. Особо отмечается, что одним из серьезнейших этапов станет тестирование средств связи и навигации.

Тестовые испытания, как ожидается, продлятся до 15 декабря.

Как отметил ответственный сдатчик ГУАЛ «Арктика» Вадим Голованов, до конца декабря будет проведен первый этап испытаний, а затем специалисты будут приступать к комплексным испытаниям. По его словам, выход ледокола в море продемонстрировал, что заказ находится на финишной стадии строительства. Голованов также добавил, что строители провели огромную работу.