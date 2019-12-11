Петербургские коммунальщики начали обрабатывать улицы смесями против гололеда

Санкт-Петербург, 11 декабря. Коммунальные службы Петербурга начали обрабатывать улицы специальными смесями против гололеда в связи с наступлением заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ночью температура воздуха в Северной столице опускается до минус 5 градусов, поэтому, если не посыпать дороги и тротуары песком, к утру они превратятся в каток.

Администрация Фрунзенского района накануне распорядилась посыпать дороги специальной смесью не только днем, но и ночью. А в Петродворцовом районе обратили внимание на необходимость обрабатывать подходы к жилым домам и социальным учреждениям.

С начала месяца в Петербурге было использовано 11 тонн противогололедных средств. Всего руководство Петербурга заготовило 100 тонн смеси, которая улучшает сцепление с дорогой. Уборкой центра города занимаются почти 600 дворников, задействовано 19 единиц уборочной техники и 92 единицы средств малой механизации.

Синоптики предупредили петербуржцев о снегопадах и резком похолодании в ближайшие дни. Пешеходам и автомобилистам следует обратить внимание на гололедицу в некоторые районах. Ветер будет дуть западный и северо-западный. Атмосферное давление будет повышаться. Уже завтра, 11 декабря, в Петербурге ожидается похолодание до минус 5 градусов.