Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Петербургские коммунальщики начали обрабатывать улицы смесями против гололеда

170
0 Оставить комментарий

Петербургские коммунальщики начали обрабатывать улицы смесями против гололеда

Санкт-Петербург, 11 декабря. Коммунальные службы Петербурга начали обрабатывать улицы специальными смесями против гололеда в связи с наступлением заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ночью температура воздуха в Северной столице опускается до минус 5 градусов, поэтому, если не посыпать дороги и тротуары песком, к утру они превратятся в каток.

Администрация Фрунзенского района накануне распорядилась посыпать дороги специальной смесью не только днем, но и ночью. А в Петродворцовом районе обратили внимание на необходимость обрабатывать подходы к жилым домам и социальным учреждениям.

С начала месяца в Петербурге было использовано 11 тонн противогололедных средств. Всего руководство Петербурга заготовило 100 тонн смеси, которая улучшает сцепление с дорогой. Уборкой центра города занимаются почти 600 дворников, задействовано 19 единиц уборочной техники и 92 единицы средств малой механизации. 

Синоптики предупредили петербуржцев о снегопадах и резком похолодании в ближайшие дни. Пешеходам и автомобилистам следует обратить внимание на гололедицу в некоторые районах. Ветер будет дуть западный и северо-западный. Атмосферное давление будет повышаться. Уже завтра, 11 декабря, в Петербурге ожидается похолодание до минус 5 градусов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров