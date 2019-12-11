Беглов поздравил петербуржцев с Днем Конституции

Санкт-Петербург, 11 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с наступающим Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Письмо главы города опубликовано на сайте Смольного.

Беглов отметил, что Петербург достойно несет звание правовой столицы России. Губернатор напомнил, что принятая в 1993 году российская Конституция закрепила масштабные политические и экономические преобразования, а также заложила основу для поступательного развития государства.

«Санкт-Петербург достойно несет звание правовой столицы страны. На берегах Невы были заложены основы конституционного строя и отечественного парламентаризма», ― говорится в письме.

Градоначальник подчеркнул, что петербуржцев всегда отличала высокая правовая культура и уверенность в силе Закона. Беглов добавил, что сейчас в городе работает Конституционный суд Российской Федерации, а также готовится переезд Верховного суда. Глава города назвал петербургское законодательство одним из передовых в России, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов и председатель городского парламента Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем героев Отечества, который отмечался 9 декабря. Беглов подчеркнул, что для петербуржцев этот праздник особенный, ведь в годы Великой Отечественной войны защитники и жители блокадного Ленинграда, преодолевая неимоверные лишения и испытания, отстояли родной город.