Все мосты Петербурга «одели» в новогодние гирлянды

Санкт-Петербург, 11 декабря. Специалисты «Ленсвета» закончили монтаж новогодних украшений на 17 петербургских мостах.

Работы были окончены днем и уже в 16.00 при свете праздничных гирлянд засверкали большие и малые мосты, в числе которых Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный, Первый Садовый.

Отметим, что некоторые из переправ одели в новогодние украшения впервые. Таким, например, был Володарский мост.

В пресс-службе «Ленсвета» сообщили, что всего по городу будет организовано свыше 5 тысяч точек подключений праздничных конструкций.

«Работы ведутся поэтапно, бригады работают в круглосуточном режиме. К 20 декабря праздничные гирлянды засверкают на 59 городских елках», — добавили сотрудники ГУП.

Все украшения будут включаться и отключаться централизованно из единого диспетчерского центра управления наружным освещением. Исключение составят три объекта — Думская башня, елки у Казанского собора и на Дворцовой площади. На них новогодние гирлянды на них будут сверкать круглосуточно.