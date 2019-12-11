Минприроды России выделит более 14 млн рублей на проекты Водоканала Петербурга

На заключительной комиссии по субсидированию инвестиционных проектов предприятий на установку очистных сооружений в Минприроды России приняли решение о выделении более 55 млн рублей. Деньги поступят 12 организациям для погашения части кредитных ставок по инвестиционным проектам. Проекты реализуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Тольятти, Сыктывкаре, Чувашской Республике и Республике Марий Эл, Краснодарском и Камчатском крае.

По решению комиссии Минприроды России 14,9 млн рублей направят Водоканалу Санкт-Петербурга.

«В рамках субсидий инвестиционных проектов нам удалось выстроить модель, где государство выступает в роли надежного партнера в развитии. По состоянию на конец 2019 года завершено 55 проектов, реализация которых обеспечила прирост мощности очистных сооружений на 203 млн м3/год и сокращение объема сброса загрязненных вод почти на 10 млн м3/год. Я уверен, что данные практики взаимодействия станут отличным фундаментом для реализации подобных программ в будущем», — рассказал директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин.

По его словам, государственная поддержка предприятий, осуществляющих модернизацию очистных сооружений, является одним из ключевых направлений реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Вода России». Всего с 2012 года в рамках ФЦП за счет направленных средств финансовую поддержку получили 72 инвестиционных проекта общей стоимостью 123 млрд рублей.

В Минприроды России подчеркнули, что основными целями Стратегии ФЦП «Вода России» являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий проживания, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.