«Метрострой» прокомментировал арест Александрова по обвинению в растрате 178 млн рублей

В пресс-службе компании «Метрострой» считают, что арест генерального директора Николая Александрова может привести в том числе и к аварийным ситуациям. Руководство в настоящее время определяется с экстренным планом действий по управлению всеми рабочими процессами.

Гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова подозревают в крупной растрате при строительстве Фрунзенского радиуса Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена. 9 декабря после обысков в компании его доставили в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте.

Александрова обвиняют в заключении фиктивных контрактов на поставку сырья (в частности, карельского щебня, который был оплачен, но не доставлен). По версии следствия, сумма причиненного бюджету ущерба составляет около 178 миллионов рублей. Также задержан в аэропорту «Пулково» и арестован бизнесмен Анатолий Болотов, подозреваемый в соучастии.

Дзержинский суд арестовал главу «Метростроя» на два месяца — до 8 февраля 2020 года включительно.

«Мы к такому, понятное дело, готовы не были. Его арест может привести в том числе и к аварийным ситуациям», — заявили в пресс-службе ОАО «Метрострой» Федеральному агентству новостей.

По статье 158 УК РФ за кражу, совершенную в особо крупном размере, виновный может быть наказан лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Александрову придется провести новогодние и рождественские праздники в СИЗО. По правилам Следственного изолятора, подозреваемым и обвиняемым может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое.

Николай Александров также является спортивным функционером. Он возглавляет Федерацию хоккея на траве, которая тоже временно остается без руководства.

Напомним, что предшественником Александрова на посту гендиректора «Метростроя Санкт-Петербурга» был его отец Вадим Александров, который руководил предприятием до 2017 года. Отцу арестованного довелось проработать на этой должности 25 лет.