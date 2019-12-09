Росгвардейцы с собаками пришли с обыском к Пиотровскому в день юбилея

Санкт-Петербург, 9 декабря. Юбилей главы «Эрмитажа» Михаила Пиотровского совпал с очередной волной лжеминирований в Санкт-Петербурге, руководителя музея пришли «поздравить» служебные собаки. Об этом сообщили в его пресс-службе.

На протяжении нескольких дней в медицинских учреждениях, судах, школах и соборах Северной столицы проводят эвакуации из-за поступивших на электронную почту писем о якобы заложенных бомбах. Под «волну минирований» в понедельник попали «Эрмитаж» и аэропорт «Пулково».

Сотрудники Росгвардии, кинологи и работники Службы музейной безопасности проверили помещения музея. Они тщательно осмотрели экспозиционные залы, служебные помещения и прилегающие территории.

Заглянули специалисты с обыском и в кабинет главы «Эрмитажа», который 9 декабря празднует 75-летие. Пиотровский оказался рад посетившим и поздравившим его гостям, пишут «Невские новости».

«Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с днем рождения!» – говорится в сообщении пресс-службы музея.

Отметим, что никаких посторонних предметов на территории «Эрмитажа» обнаружено не было.

Пиотровский возглавляет музей с 1992 года. Он также является членом президиума Российской академии наук и президентом Союза музеев России. Под его руководством была построена первая очередь нового фондохранилища в Старой Деревне, создана галерея актуального искусства, открыты филиал музея в Казани, выставочный центр «Эрмитаж-Гуггенхайм» в Лас-Вегасе, комплекс «Эрмитаж Амстердам» в Нидерландах, «Эрмитажные комнаты» в Сомерсет-Хаусе в Лондоне.

В 2016 году Минкультуры объявило о том, что Пиотровский останется в должности директора музея до 2020 года.