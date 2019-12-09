Под «волну минирований» в Петербурге попали Эрмитаж и «Пулково»

Санкт-Петербург, 9 декабря. Государственный Эрмитаж и аэропорт «Пулково» попали под «волну минирований» в Санкт-Петербурге. Уже на протяжении нескольких дней в медицинских учреждениях, судах, школах и соборах города проводят эвакуации из-за поступивших на электронную почту писем о якобы заложенных бомбах.

Как передают «Невские новости», анонимные сообщения прекратили поступать на выходных, однако в понедельник, 9 декабря, рассылка возобновилась. В объединенной пресс-службе судов Северной столицы рассказали, что на почту Приморского районного суда пришло сообщение, в котором говорилось, что здания Эрмитажа и аэропорт «Пулково» заминированы.

Ранее сообщалось, что более 70 объектов социальной инфраструктуры в Петербурге получили сообщения об угрозе взрыва. Злоумышленники 5 декабря в письме заявили, что «заминированы» 47 школ и гимназий, четыре собора и 22 поликлиники. Из-за анонимки, пришедшей на почту 6 декабря, пришлось эвакуировать Петродворцовый, Московский, Октябрьский, Куйбышевский, Приморский районные суды и Петербургский городской суд, а также здание Верховного суда РФ.