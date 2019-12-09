Светская львица из Петербурга разбила свой Rolls-Royce на спор

Санкт-Петербург, 9 декабря. Блогер и светская львица из Петербурга Виктория Быкова, в Сети известная как Victoria Portfolio, на спор бейсбольной битой разбила свой элитный Rolls-Royce. На YouTube-канале девушка опубликовала видео, как после проигрыша бьет лобовое стекло люксового автомобиля.

Trash-ролик, как позиционировала его сама 32-летняя обладательница автомобиля, она назвала «Блогер разбила свой Роллс-Ройс». Быкова призналась, что видео получилось «жестоким и эмоциональным».

Владелица Rolls-Royce мощностью 650 лошадиных сил заключила пари с хозяином BMW Х6 Turbo дизель мощностью 250 лошадиных. Участники поспорили, чей автомобиль в условиях слякоти и наледи окажется «резвее» на старте. Условия, которые предстоит выполнить проигравшему, предложила сама Быкова.

«Человек, который проиграет, будет сам же свою машину разбивать. Только не всю машину, одну деталь», — подала идею девушка.

Поскольку одна деталь Rolls-Royce стоит дороже, чем один элемент BMW, было решено, что Виктория в случае проигрыша будет разбивать у своей машины лобовое стекло, а ее соперник все остекление своего авто.

В результате более легкая и маневренная BMW оказалась быстрее, и владелице элитного авто пришлось выполнять договоренности.

«Лучше бы косметику я обозревала, вот честно», — сказала Быкова, осознавшая, что проиграла.

Наказание блогер выполнила собственными руками. Теперь замена лобового стекла обойдется ей в 1,2 миллиона рублей, уточняет «ФедералПресс».

«Сумма крупная! Но если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами все получится. Кто сколько может! Для вас это небольшая сумма, а для меня это возможность полноценно блистать в светском обществе. Давайте вместе объединимся и сделаем доброе дело. Уверена, общими усилиями мы достигнем цели», — написала блогер.

Пользователи YouTube и подписчики девушки в Instagram, где она также опубликовала видео, не согласились с тем, что починка машины за их счет, которую ради развлечения разбила блогер — благое дело. Многие осудили девушку, заявив, что она «прожигает деньги».

Самой Виктории разбивать авто на деле, вероятно, было не слишком обидно. Как пояснила автовладелица, машина ей надоела, и она решила, что пришло время купить новую, передает «Пятый канал». По словам девушки, еще в момент покупки машины она понимала, что не сможет ездить на ней всю жизнь.