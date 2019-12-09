Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург

Санкт-Петербург, 9 декабря. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило местных жителей о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник, 9 декабря, сообщают «Невские Новости».

В течение ночи город будет находится под властью непогоды. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в понедельник в городе временами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 8–3 м/с, местами порывы 15–20 м/с. В МЧС советуют местным жителям воздержаться от поездок по городу на личном авто, приготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии, быть предельно внимательными и аккуратными.

Напомним, ранее, в ночь на воскресенье, на петербургские улицы выпал долгожданный снег. Однако из-за потепления сугробы на долго не задержались.