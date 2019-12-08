Нумизмат назвал предельную цену бракованных двух рублей на аукционе

Санкт-Петербург, 8 декабря. Бракованную двухрублевую монету невозможно продать за миллиард рублей, заявил оценщик аукциона нумизматики ANUMIS.

Объявление о продаже монеты за такую бешеную сумму разместил в Сети житель Петербурга. Она была выпущена в 2016 году и имеет редкий брак. Ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.

«Какой бы ни был брак, монеты регулярного чекана современной России так дорого стоить не могут. Самая дорогая такая монета продавалась со стоимостью в 600 тыс.руб. Это предел», — объяснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

По его словам, действительно высокая цена может быть у единичной монеты, выпущенной в России еще до революции. В качестве примера он привел знаменитый Константиновский рубль. В истории нумизматики он занимает особое место. Это самая дорогая и самая таинственная монета Российской империи.

«Таких известно всего два или три экземпляра», — добавил он.

Пока объявление о продаже бракованных двух рублей посмотрели чуть более 60 тыс. человек.