Беглов назвал День героев Отечества особенным для Петербурга



Санкт-Петербург, 8 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Вячеслав Макаров поздравили горожан с наступающим Днем героев Отечества.

«В этот день мы чествуем героев Советского Союза, героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы — людей мужественных, стойких, преданных Родине», — отметили они.

Беглов подчеркнул, что для петербуржцев этот праздник особенный, ведь в годы Великой Отечественной войны защитники и жители блокадного Ленинграда, преодолевая неимоверные лишения и испытания, отстояли родной город.

«Ленинград в числе первых был удостоен звания «Город-Герой», — напомнил губернатор.

Беглов и Макаров выразили огромную благодарность ветеранам, отметив, что, несмотря на уже почтенный возраст, они вносят огромный вклад по воспитанию молодого поколения, передают свой бесценный опыт.

Как отмечает портал «Невские новости», сегодня в честь Дня героев Отечества в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре пройдет торжественная панихида.