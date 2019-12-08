Нумизмат считает продажу монеты за миллиард рублей психическим отклонением

Санкт-Петербург, 8 декабря. Предприимчивый житель Северной столицы разместил на торговой площадке Avito объявление о продаже бракованной двухрублевой монеты. За товар продавец хочет получить один миллиард рублей. Опытные нумизматы считают такую цену неадекватной, а самого продавца — психически нездоровым.

Объявление о продаже монеты размещено 20 ноября на сервисе Avito. В описании товара указано, что монета выпущена в 2016 году и имеет редкий брак, а именно сдвиг аверса по отношению к реверсу на 90 градусов.

Стоимость продавец не считает завышенной, именно потому, что монета имеет необычный дефект.

«Вы сказочно богаты? Вам некуда девать свои деньги и вы бесцельно бродите по интернету в надежде увидеть хоть что то безумное ради чего можно было бы потратить ваш 1 000 000 000 ₽?», — говорится в описании товара.

Помимо снимков товара петербуржец приложил к объявлению скриншоты переписки с потенциальными покупателями. В беседах с нумизматами, уверяющих в необходимости значительно снизить стоимость, продавец утверждает, что ему якобы была предложена за монету 150-метровая квартира в центре Москвы, но он отказался.

Сами нумизматы считают цену за монету с таким браком не столько завышенной, сколько неадекватной.

«Современная монета номиналом два рубля просто не может быть оценена в один миллиард рублей, какой бы она ни была. Скорее всего, это просто психическое отклонение у того, кто ее продает. Цена монеты с каким-либо браком может составлять максимум 5 тыс.руб. но это никак не миллиард», — рассказал эксперт «Клуба нумизматов» «Невским новостям».

Пока предприимчивый петербуржец не нашел покупателя с лишним миллиардом рублей, хотя объявление посмотрели уже более 30 тысяч раз.