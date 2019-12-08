Почти 130 тонн соли израсходовали за сутки уборочных работ на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Почти 130 тонн технической соли израсходовали за сутки уборочных работ на кольцевой автодороге Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ночью 8 декабря при расчистке кольцевой автодороги Петербурга было задействовано 42 комбинированные уборочные машины. На обработку дорожного покрытия КАД за минувшие сутки израсходовали 129 тонн технической соли.

Как передают «Невские новости», каждый петербуржец может следить за ходом уборки с помощью интерактивной карты, опубликованной на официальном сайте городского правительства. Здесь в режиме реального времени отображено, какие виды техники работают на улицах Северной столицы.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Петербурге 8 декабря. По прогнозам метеорологов, небо в Северной столице будет облачным, но с прояснениями.