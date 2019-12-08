Три самолета не смогли сесть в «Пулково» из-за снегопада

Санкт-Петербург, 8 декабря. Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту «Пулково» сегодня ночью. Такие данные приводит сервис Flightradar24.

Не смогли приземлиться два самолета, выполнявших рейсы из Москвы, и один авиалайнер, следовавший из Куньмина (Китай). Воздушные суда отправились на столичный аэродром.

На взлетно-посадочных полосах в «Пулково» в настоящее время работает около десяти единиц уборочной техники.

«Полосы чистят по очереди в патрульном режиме. Пока одна полоса убирается, вторая работает на вылет и на прилет одновременно», — цитирует пресс-службу «Пулково» издание «Известия.78».

Ночью в Санкт-Петербурге выпал мокрый снег. На основных магистралях производится распределение реагентов, от снега очищают улицы и тротуары города.