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Снегоуборочная техника выехала на улицы Петербурга

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Снегоуборочная техника выехала на улицы Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. В ночь на воскресенье на петербургские улицы выпал долгожданный снег, сообщает портал «Невские новости».

В городе работает снегоуборочная техника, на основных магистралях производится распределение реагентов. Согласно данным интерактивной карты Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга снег убирают с проезжей части и тротуаров.

Снегоуборочная техника выехала на улицы Петербурга

Согласно прогнозам синоптиков, 8 декабря в Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег. Будет облачно, с прояснениями.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве установилась слякотная и ненастная погода. В воскресенье местами пройдет дождь с мокрым снегом.

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Источник: Невские новости
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