Беглов оценил готовность Курортного района к зиме

Санкт-Петербург, 7 декабря. Губернатор Северной столицы совершил рабочий выезд по Курортному району города. Градоначальник посетил котельную в Сестрорецке и осмотрел снегоуборочную технику.

Беглов проинспектировал готовность Курортного района к наступающим холодам. Губернатор посетил строящиеся очистные сооружения в Сестрорецке, в ходе визита проверил работу новых агрегатов, которые необходимы для улучшения экологической обстановки на побережье Финского залива, сообщают «Невские новости».

Во время объезда Беглов сообщил, что на сегодняшний день город укомплектован дорожной техникой на 60%. По его словам, власти решат проблему в течение двух ближайших лет. Курортный район до конца года получит 79 единиц новой техники, добавил градоначальник.

В Сестрорецке губернатор осмотрел котельную, которая обеспечивает теплом 55 жилых домов, 5 детских садов, 4 школы и еще 62 здания. Беглов отметил, что уже к уже к 2026 году все принадлежащие городу котельные будут использовать только экологически чистое топливо.

В поселке Молодежное градоначальник посетил строящиеся водопроводные очистные сооружения. На сегодняшний день здесь уже завершена часть работ. Возведенные очистные сооружения уже пропускают в сутки 2,5 тысячи кубометров воды.

После сдачи их в эксплуатацию производительность сооружений возрастет в два раза, то есть до 5 тысяч кубометров в сутки. Отмечается, что по окончании всех этапов работ в поселках Смолячково, Ушково, Серово и Молодежное появится питьевая вода. Сдача объекта планируется до декабря 2020 года.