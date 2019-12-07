В Курортном районе Петербурга появится питьевая водопроводная вода к концу 2020 года

Санкт-Петербург, 7 декабря. Губернатор Северной столицы Александр Беглов с рабочим визитом посетил строящиеся водопроводные очистные сооружения. Большая часть работ на объекте уже завершена, к концу следующего года в четырех поселках Курортного района появится питьевая вода.

Строительная площадка находится в поселке Молодежное. На сегодняшний день здесь уже завершена часть работ. Возведенные очистные сооружения уже пропускают в сутки 2,5 тысячи кубометров воды. Также сообщается, что на объекте внедрена технология очистки сточных вод с применением мембранной ультрафильтрации.

Сейчас на площадке проводятся работы по бурению трех скважин, две из которых будут рабочие, третья — резервная. После сдачи их в эксплуатацию производительность сооружений возрастет в два раза, то есть до 5 тысяч кубометров в сутки, сообщают «Невские новости».

Отмечается, что по окончании всех этапов работ в поселках Смолячково, Ушково, Серово и Молодежное появится питьевая вода. Сдача объекта планируется до декабря 2020 года.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга наградил новоиспеченных заслуженных артистов России. В Смольном Беглов вручил актрисе Елизавете Боярской знак «Заслуженный артист Российской Федерации», присвоенный указом президента, а режиссеру Льву Додину — грамоту за вклад в развитие культуры города.