Беглов наградил новоиспеченных заслуженных артистов России

Санкт-Петербург, 7 декабря. Торжественная церемония чествования деятелей культуры прошла в субботу, 7 декабря, в Смольном. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил артистов с присвоением заслуженных званий.

Градоначальник вручил актрисе Елизавете Боярской знак «Заслуженный артист Российской Федерации». Почетное звание артистке было накануне присвоено указом президента за многолетний вклад в развитие культуры и искусства, сообщают «Невские новости».

«Один из самых главных выборов в моей жизни — это выбор профессии. И самое важное, что в этой профессии случилось, — то, что я попала на курс ко Льву Абрамовичу Додину», — поделилась Боярская.

Александр Беглов наградил и учителя прославленной актрисы, вручив режиссеру Льву Додину грамоту за вклад в развитие культуры города.

«У нас есть традиция: мы в программках театра не пишем звания. Это почетно для человека, для зрителей это не должно быть важно», — отметил Лев Додин.

Культурные деятели пообещали дальше развиваться и самосовершенствоваться на благо страны и города.

Ранее ФАН сообщал о том, почему решение разместить фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади не принято. По словам Беглова, на этом месте непростые условия для создания такой площадки. Главную площадь Северной столицы придется закрывать, необходимо будет обеспечить безопасность жителей и гостей города.