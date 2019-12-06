Болельщики «Зенита» поддержали бойкот фанатов «Спартака»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Объединение фанатов ФК «Зенит» «Ландскрона» выразило солидарность с фанатами «Спартака», которые хотят покинуть трибуны на игре с «Ростовом».

Петербургские болельщики таким образом планируют привлечь внимание к проблемам фанатов России. Они отмечают, что зарубежный фанаты, принимаются как «желанные гости, а русские фанаты — как преступники».

В заявлении «Ландскроны» подчеркивается, что на трибуне в Петербурге не откажутся от баннеров и флагов. Фанаты покинут арену на 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Ранее СМИ сообщили, что фанаты «Спартака» — объединение «Фратрия» предложили покинуть ближайший матч на 30-й минуте в знак протеста против задержаний болельщиков красно-белых в Петербурге.

Петербургский суд арестовал на 15 суток трех болельщиков матча «Спартак» — «Зенит». Фанаты не признали свою вину.

После победы «Зенита» фанаты московской команды неоднократно оскорбляли форварда петербургского ФК Артема Дзюбу.