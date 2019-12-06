Беглов подписал постановление о выкупе помещений для поликлиники в Шушарах

Санкт-Петербург, 6 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе помещений в поселке Шушары, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о двух нежилых помещениях, которые планируется использовать для организации отделения детской городской поликлиники № 49. Помещения находятся на первом этаже здания по Вилеровскому переулку, общая площадь составляет 300 квадратных метров, пишут «Невские новости».

Медучреждение оснастят современным оборудованием. Здесь откроют кабинеты педиатров, узкопрофильных специалистов, процедурные кабинеты. Стоимость помещений составляет 22 млн рублей.

Ранее глава города проинспектировал офис врачей общей практики в Центральном районе. Подразделение ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» заработало 17 октября. Ежедневно медики принимают не менее сотни пациентов.

Беглов неоднократно подчеркивал, что в новых районах Петербурга не хватает социальной инфраструктуры. Он пообещал, что власти будут решать этот вопрос.