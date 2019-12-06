Верховный суд России эвакуируют в Петербурге из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 6 декабря. Верховный суд России эвакуируют в Петербурге, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Утром 6 декабря эвакуировали Петродворцовый, Московский, Октябрьский, Куйбышевский, Приморский районные суды и Петербургский городской суд.

Позднее стало известно об эвакуации Верховного суда России.

Накануне в Петербурге «заминировали» более 70 объектов социальной инфраструктуры, в том числе синюю и зеленую ветку метрополитена Петербурга.

2 декабря в Петербурга эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Заневский каскад».

Напомним, что в России ужесточили наказание для «телефонных террористов», им грозит до 10 лет лишения свободы.