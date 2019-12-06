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Суды Петербурга эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Суды Петербурга эвакуируют из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 6 декабря. Несколько судов в Петербурге эвакуируют из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Эвакуация проводится в Петродворцовом, Московском, Куйбышевском, Октябрьском, Приморском районных судах и в Петербургском городском суде.

Накануне в Петербурге «заминировали» более 70 объектов социальной инфраструктуры, в том числе несколько веток метро, Эрмитаж, Исаакиевский собор. 

Волна сообщений об угрозе взрыва прокатилась по крупным городам России. Большинство звонков о заложенной бомбе были ложными.

Напомним, что в России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

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