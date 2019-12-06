Полиция в Петербурге задержала группу наркодилеров

Санкт-Петербург, 6 декабря. Правоохранители задержали членов ОПГ, которые сбывали наркотические вещества через группу в Telegram, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Большинство наркодилеров задержали по месту жительства. Организатором незаконной деятельности оказался уроженец Петербурга 1982 года рождения, в его квартире изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны и записи о вырученных средствах.

Полиция задержала еще пять человек, которые осуществляли доставку наркотиков — жители Петербурга и Ленинградской области, Дагестана.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.