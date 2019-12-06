Беглов рассказал о создании в Петербурге научно-образовательного центра «Газпрома»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Петербург заключил соглашение с «Газпром нефтью» и агентством по технологическому развитию о создании научно-образовательного центра, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам главы города, научно-образовательный центр позволит увеличить количество инженеров и IT-специалистов. На площадке центра профессионалы смогут делиться своими разработками, а молодые специалисты получить практику или переподготовку.

«Это серьезный шаг в развитии нашего города. Мы все-таки договорились и подписали соответствующее соглашение с «Газпром нефтью», и я благодарен, конечно, руководству, потому что они подошли очень ответственно к этому вопросу», ― заявил Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Градоначальник отметил, что в Петербурге развит промышленный сектор, где можно будет применять инновационные наработки. Кроме того, в городе представлено большое количество хороших вузов, которые обеспечивают подготовку специалистов научной школы, для них важно иметь соответствующую инфраструктуру. В настоящий момент появляется большое количество новых рабочих мест, наличие такого центра будет выгодно городу в условиях цифровизации, подчеркнул Беглов.

«К 2030 году мы планируем увеличить почти в шесть раз компании, которые занимаются высокотехнологичными производствами. Именно создание такого хаба дает нам уверенность, что мы выполним такую задачу», ― добавил губернатор Петербурга, его слова приводят «Невские новости».

Ранее Беглов сообщил о планах города договориться с «Газпромом» и выкупить у них «Теплосеть» для обеспечения надежного энергоснабжения города за счет регионального бюджета. Глава Петербурга добавил, что на сегодняшний день в критическом состоянии находится 25% городских теплосетей.