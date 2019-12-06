Автоледи лишилась в Петербурге внедорожника с миллионами и бриллиантом в салоне

Санкт-Петербург, 6 декабря. У супруги бизнесмена украли в Петербурге Toyota Land Cruser за 3,6 млн рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Накануне в полицию обратился мужчина 1978 года рождения. По его словам, иномарка была припаркована на Новоизмайловском проспекте.

В салоне автомобиля находилось 3,8 млн рублей и бриллиант более 1 карата стоимостью 1,5 млн рублей. материальный ущерб составил 9,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в Петербурге неизвестный похитил автомобиль бывшего игрока петербургского футбольного клуба «Зенит».