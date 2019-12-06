Беглов заявил об успехе уборки Петербурга после обильных снегопадов

Санкт-Петербург, 6 декабря. В первые дни декабря, когда на Санкт-Петербург обрушились обильные снегопады, на уборку улиц вышли более 750 единиц спецтехники и свыше 1,2 тысячи дворников. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, речь идет вовсе не об испытании, а о текущей работе, к которой власти города и коммунальные службы оказались готовы и справились успешно. Уборка снега обычно ведется в ночное время для того, чтобы не создавать в городе транспортный коллапс, указал Беглов.

Он отметил, что Петербург не может себе позволить, как, например, Финляндия, дожидаться окончания снегопада, чтобы ликвидировать его последствия.

«Мы одни из немногих, кто убирает город в снегопад», — указал губернатор в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Беглов уточнил, что количества техники и рабочих, ведущих борьбу со снегом, все же мало. За прошедший год власти города увеличили мощность бригад на треть, но для того, чтобы справиться с нормативами, необходимы еще 40%, пишут «Невские новости». В целом, по словам градоначальника, Северной столице требуются 23 миллиарда рублей. Выделено же было 15 миллиардов рублей с учетом найма дворников, уборщиков снега с крыш зданий и содержания техники.

Спецтехника присутствует в каждом районе Петербурга, ликвидация последствий снегопада ведется круглосуточно, хотя основная работа приходится на темное время суток. Следить за снегоуборочными работами можно на интерактивной карте, размещенной на сайте петербургского комитета по благоустройству.

Как отметил Беглов, вся техника присоединена к системе ГЛОНАСС, а на жилетки дворников прикрепили маячки для отслеживания их местоположения. Кроме того, в Петербурге заработала горячая линия, на которую можно обратиться по вопросу организации уборки внутриквартальных территорий от снега.

На днях вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко проверил качество уборки снега в нескольких районах города. Первые дни декабря он назвал своеобразным экзаменом для коммунальщиков. По словам Бондаренко, дорожные службы сработали очень активно.