Санкт-Петербург, 6 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал условия идеальной уборки дорог города. Он признал, что на данный момент город убирается недостаточно эффективно, но в этом направлении ведутся соответствующие работы.

Беглов рассказал об уборке дорог в Петербурге зимой. Как уточнил Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78», в Петербурге на треть увеличили мощности по очистке улиц.

«Нам еще нужно добавить соответствующих средств в следующем году и в 2021 году. Это и для того, чтобы привлечь дворников, для того, чтобы привлечь водителей, для того, чтобы купить новую технику. Я рассчитываю, что в течение двух лет мы должны дойти до соответствующего норматива», — подчеркнул руководитель.

Беглов уточнил, что в 2019 году для борьбы с наледью у водостоков территории тротуаров были отданы под надзор управляющих компаний.

«Нам нужно достичь того, чтобы техника работала в три смены. До восьми утра город должен быть убран, потому что днем город убирать сложно — он будет убираться частично, чтобы не создавать соответствующие пробки», — заявил губернатор.

Как пишет издание «Невские новости», Беглов добавил, что город не намерен злоупотреблять использованием реагентов при очистке дорог и тротуаров с зимний период.

Ранее Беглов проинспектировал ход уборки снега в Выборгском и Приморском районах города. Беглов пообщался с работником коммунальных служб. Как рассказал коммунальщик, работа по расчистке проезжей части организована на должном уровне, а вот с дворовыми территориями возникают сложности, основная проблема — большое количество припаркованных машин. По мнению сотрудника коммунальной сферы, хорошо расчищаются и трамвайные пути. Мешает все то же: машины, оставленные на ночь на обочинах и рекламные конструкции, многие из которых установлены ниже нормы.

Врио губернатора напомнил, что раньше использовались знаки, разрешающие парковку автомобилей лишь по четным или нечетным дням, и отметил, что хорошо бы возобновить подобную практику и соблюдать эти указания добровольно.

По итогам рабочей поездки Беглов дал положительную оценку работе коммунальщиков по расчистке основных городских магистралей и напомнил владельцам торговых центров о необходимости расчистки плоских крыш ввиду опасности их обрушения.