Санкт-Петербург, 6 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал петербуржцам проверять сайты КГА и Комстроя перед покупкой жилья. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Беглов рассказал жителям Петербурга, как обезопасить себя при покупке жилья. Как уточнил политик, на данных ресурсах любой желающий может увидеть правдивую информацию о датах строительства объектов социальной инфраструктуры. В эфире телеканала «78» губернатор подчеркнул, что в Петербурге не будут принимать новые дома без социальной инфраструктуры. Такое условие застройщикам поставил Смольный.

По мнению Беглова, не стоит доверять красивым рекламным обещаниям при покупке жилья. Он рекомендовал самостоятельно проверять информацию о датах строительства новых социальных объектов рядом с будущим домом. Как пишет издание «Невские новости», всю необходимую информацию горожане могут найти на специальный порталах.

«Есть сайт у комитета по строительству и есть сайт у комитета по градостроительству, на которых можно посмотреть», — подчеркнул он.

В ноябре губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства строительство жилых комплексов. Почти все проекты, в которых не было предусмотрено строительство социальной инфраструктуры, были отклонены.

Глава города неоднократно отмечал, что на территории новых многоэтажек должны быть предусмотрены школы, детские сады и поликлиники. Большинство застройщиков предусмотрели эти условия в своих проектах. Социальные объекты они готовы передать городу на безвозмездной основе.

Так, на набережной Обводного канала появится девятиэтажный жилой дом. Застройщик также предусмотрел детский садик и зеленую зону в этом районе. Два детских сада, поликлиника, а также общеобразовательная и музыкальная школы появятся вместе с новым жилым кварталом у Красносельского шоссе.

Застройщик 17-этажного жилого дома на пересечении Львовской улицы и Пискаревского проспекта обязался построить школу и детский сад. Кроме того, еще одна районная школа будет отреставрирована. Около жилого комплекса на Колпинском шоссе появятся два детских сада, школа и поликлиника.