Беглов объяснил, почему решение о фан-зоне Евро-2020 на Дворцовой площади еще не принято

Санкт-Петербург, 6 декабря. Фан-зона Евро-2020 может появиться на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, однако этот вопрос еще не решен. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Петербург в следующем году примет чемпионат Европы. УЕФА планирует разместить в черте города фан-зону и деревню. Последняя, уже известно, расположится на Конюшенной площади, как это было во время чемпионата мира.

Однако решение о том, где развернется фан-зона, еще окончательно не принято, и Беглов объяснил почему. По его словам, на Дворцовой площади, которая рассматривается как вариант, непростые условия для создания такой площадки. Главную площадь города Северной столицы придется закрывать, необходимо будет обеспечить безопасность жителей и гостей города.

«Поэтому мы разрабатываем сейчас соответствующую систему, каким образом это можно сделать», — рассказал губернатор в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Как пишут «Невские новости», открытие чемпионата пройдет на Дворцовой площади 13 июня. Планируется, что на церемонию будет сделан сводный проход.

Кроме того, к Евро-2020 в Северной столице планируют создать удобные условия для туристов, которые приедут на спортивное событие из Финляндии. Предполагается, что они смогут воспользоваться электронными визами не только при путешествии самолетом или паромом, но также если захотят приехать в город на Неве на машине или поезде.

Отметим, что сборная Финляндии проведет в Северной столице две игры группового чемпионата. На одном матче она встретится с российской командой.

Напомним, на этой неделе игроки «Зенита» открыли в Петербурге часы обратного отсчета времени до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года. Впервые в истории он пройдет на территории 11 стран с 12 июня по 12 июля. Такое решение УЕФА приняла в связи с 60-летием турнира. В качестве одного из принимающих городов был выбран Санкт-Петербург.

В Северной столице, на стадионе «Газпром Арена» сборная России сыграет с соперниками из Бельгии и Финляндии. Также на этом стадионе, помимо матчей групповой стадии, пройдет одна четвертьфинальная игра.

Петербург и Ленинградская область с 1 октября присоединились к выдаче электронных виз для туристов из 53 стран. Подать заявку на получение документа туристы могут на сайте министерства иностранных дел РФ.