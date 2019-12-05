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«Хатико» появился в Невском районе Петербурга

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«Хатико» появился в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 5 декабря. Белый с черными пятнами пес потерялся в Петербурге. Животное уже несколько дней пытается найти своего хозяина.

Домашняя собака с ошейником бегает в Невском районе. 5 декабря на пса обратили внимание прохожие, пишет интернет-издание «Комсомольская правда — Петербург». По словам очевидцев, питомца в последний раз видели у поликлиники №8.

Неравнодушная петербурженка написала в соцсетях, что пес пытается найти хозяина. Она выразила надежду, что информация в Интернете поможет владельцу вернуть питомца.

Британско-американская мелодрама «Хатико: Самый верный друг» вышла на экраны в 2009 году. Это история о псе, который в течение девяти лет ждал своего хозяина.

 

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