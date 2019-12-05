Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Петербуржцы объявили вознаграждение за поимку ушастой совы

725
0 Оставить комментарий

Петербуржцы объявили вознаграждение за поимку ушастой совы

Санкт-Петербург, 5 декабря. Ушастая сова пропала в Приморском районе Петербурга, об этом владельцы птицы написали в соцсетях.

Сова пропала в ночь 4 декабря в Лыжном переулке. Петербуржцы пообещали вознаграждение тому, кто найдет птицу первым.

Известно, что сову видели на крыше детской поликлиники, после чего она исчезла, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Петербурге были замечены два козла. Животные просто гуляли по тротуару и не обращали внимание на прохожих.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров