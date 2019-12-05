Петербуржцы объявили вознаграждение за поимку ушастой совы

Санкт-Петербург, 5 декабря. Ушастая сова пропала в Приморском районе Петербурга, об этом владельцы птицы написали в соцсетях.

Сова пропала в ночь 4 декабря в Лыжном переулке. Петербуржцы пообещали вознаграждение тому, кто найдет птицу первым.

Известно, что сову видели на крыше детской поликлиники, после чего она исчезла, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Петербурге были замечены два козла. Животные просто гуляли по тротуару и не обращали внимание на прохожих.