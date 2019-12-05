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Неизвестные «заминировали» более 70 объектов в Петербурге

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Неизвестные «заминировали» более 70 объектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Более 70 объектов социальной инфраструктуры в Петербурге, в том числе Эрмитаж и Исаакиевский собор получили сообщения об угрозе взрыва. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

Письма с угрозой о минировании пришли на электронную почту судов. Злоумышленники заявили, что заминированы 47 школ и гимназий, четыре собора, 22 поликлиники.

Неизвестные утверждают, что также заминированы 23 станции на красной, синей и зеленой ветках метро Петербурга. Сообщения об угрозе взрыва продолжают поступать.

Правоохранители проверяют информацию, некоторые объекты осмотря без эвакуации людей.

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