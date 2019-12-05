Замминистра по делам Дальнего Востока открыл Арктический форум в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» открылся в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Форум собрал почти 2500 делегатов из 40 регионов России. В деловой программе примут участие сенаторы, губернаторы и представители местных органов власти.

Форум открыл замминистра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Он рассказал о перспективе развития региона.

«Арктика — важнейшее направление в ближайшей перспективе экономического развития страны. Неслучайно по этому поводу правительством приняты постановления об экономическом развитии региона. Большое количество преференций, льготное налогообложение на добычу природных ископаемых должны сделать прорыв в развитии Арктики».



В поддержку деловой программы форума на площади 2000 квадратных метров развернулась масштабная экспозиция достижений промышленности.