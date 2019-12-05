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Двое цыган в Выборге обменяли деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»

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Двое цыган в Выборге обменяли деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»

Санкт-Петербург, 5 декабря. Неизвестные в Выборге воспользовались доверчивостью пенсионерки и завладели ее миллионом рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратилась гражданка 1951 года рождения. По словам потерпевшей, двое мужчин цыганской внешности мошенническим путем завладели ее деньгами, которые женщина сняла с банковской карты. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Полиция распространила ориентировки на мужчин 20 и 40 лет, которые передвигались на машине ВАЗ-21099. У женщины изъяли четыре пачки купюр из «банка приколов».

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