Появились подробности инцидента с Вечным огнем в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Неизвестная девушка закидала снегом жерло газовой горелки и потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 4 декабря. Рабочие восстановили горение на мемориале. Нарушительнице на вид до 18 лет, рост 150-160 см. Она была одета в куртку серого цвета с капюшоном, темные брюки, ботинки.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, что ранее ФАН сообщил о подростке, который потушил Вечный огонь.

Такой же инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда Вечный огонь потушили молодые люди, было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения.