Подросток забросал снегом Вечный огонь в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Подросток забросал Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге снегом в среду, об этом сообщили в пресс-службе компании «ПетербургГаз».

«Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом», — сообщили в компании в комментарии РИА Новости.

В «ПетербургГазе» отметили, что специалисты компании провели внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала и восстановили горение. Повреждений памятника не выявлено.

О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы. По их словам, они видели подростка, который забрасывал Вечный огонь снегом. Его также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Юноша некоторое время носил снег и кидал его на мемориал, пока огонь не потух. После подросток сбежал из парка.