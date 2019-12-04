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Петербург намерен выкупить «Теплосеть» у «Газпрома»

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Петербург намерен выкупить «Теплосеть» у «Газпрома»

Санкт-Петербург, 4 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о планах города договориться с «Газпромом» и выкупить у них «Теплосеть» для обеспечения надежного энергоснабжения города за счет регионального бюджета.

После рабочего объезда Приморского района Беглов сообщил журналистам, что город хочет выкупить у «Газпрома» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В настоящее время стороны обсуждают стоимость сделки.

«Ситуация с теплосетями сложная…  Потому что на сегодняшний день нужно вкладывать большие средства, порядка 50 млрд рублей, чтобы у нас была устойчивая система», — цитируют слова главы Петербурга «Невские новости».

Беглов выразил уверенность, что город достигнет соглашения с холдингом и выкупит предприятие, чтобы вкладывать в развитие теплосетей Петербурга городские средства. Глава Петербурга добавил, что на сегодняшний день в критическом состоянии находится 25% городских теплосетей. 

Ранее Беглов сообщил, что в текущем году было отремонтировано 230 километров сетей. Глава города подчеркнул, что необходимо дойти до показателя 300 километров ежегодно, чтобы двигаться вперед. По его словам, в 2020 году из городского бюджета будет выделено 3 млрд рублей на ремонт теплосетей. Планируется, что специалисты отремонтируют 260 километров теплосетей.

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Источник: Невские новости
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