Памятник архитектору Белехову торжественно открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Памятник выдающемуся архитектору и реставратору Николаю Белехову открыли сегодня в Петербурге.

Бюст установлен в здании КГИОП на площади Ломоносова. Церемония открытия была приурочена к 115-летию со дня рождения архитектора. В ней приняли участие представители комитета и племянница архитектора.

Отметим, что Белехов был не только архитектором, но и выдающимся деятелем в области охраны и реставрации памятников истории и культуры. Под его руководством была организована работа по спасению памятников в годы Великой Отечественной войны и блокады. В кратчайшие сроки он организовал работу по защите, обмерам и обследованию исторических зданий и монументов, оперативной ликвидации разрушений и началу противоаварийных работ в условиях осажденного города.

После войны Белехов руководил широкомасштабными ремонтно-восстановительными работами в Ленинграде и при поддержке Игоря Грабаря – в разрушенных пригородных дворцах-музеях.